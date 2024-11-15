Глава уральского Союза женщин: ради детей брак нужно сохранять любой ценой

Председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова призвала ради счастья детей сохранять брак «всеми возможными способами». По ее мнению, единственная причина разводов в том, что «супруги не умеют говорить между собой». Об этом госпожа Чемезова рассказала в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нужно просто сесть и обсудить, что нравится, что не нравится. Но стараться всеми возможными способами сохранять семью, потому что дети полноценными вырастают и счастливыми только в полной семье. Должна быть у родителей ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь своих детей»,— сказала Ирина Чемезова.

Она добавила, что поддерживает инициативу привязать размер пенсии к количеству детей. «Это было бы отличным решением. Вот что нужно делать в нашей стране, так это поддерживать рождаемость»,— отметила госпожа Чемезова.

Напомним, ранее она призвала девушек рожать в 18 лет. По ее словам, российская женщина — «это такая женщина, которая в принципе не жалуется».

Виталий Красиков