В Иркутске собрали рыбинские пассажирские суда для Байкала

В Иркутске произвели окончательную сборку двух скоростных судов проекта HSC150B, секции и крыльевые устройства которых построил рыбинский судостроительный завод «Вымпел». Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОСК Фото: ОСК

«Вымпел» изготавливал суда по заказу предприятия ОСК «Машпромлизинг» для последующей передачи в лизинг АО «ВСРП», на базе пароходства которого состоялась сборка. Суда катамаранного типа с панорамными окнами будут заниматься пассажирскими перевозками в акватории озера Байкал и в истоке реки Ангара. Названы они в честь ветров Байкала — «Сарма» и «Селенга».

В отличие от традиционных судов с подводными крыльями HSC150B можно эксплуатировать на небольших глубинах, а особенность крыльевого устройства позволяет высаживать пассажиров на необорудованный берег. На каждом судне можно перевозить до 148 пассажиров.

Алла Чижова