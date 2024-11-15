47% дорог Ярославской области требуют ремонта

В Ярославской области в нормативном состоянии находятся 53% региональных дорог. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и зампред правительства области Роман Душко в ходе прямого эфира Центра управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«У нас более 18 тыс. км автомобильных дорог в Ярославской области. Для ремонта требуются колоссальные средства. Если по региональным дорогам, то сейчас в нормативном состоянии находится 53%, около 46-47% находятся в ненормативе. Это порядка 3 тыс. км. Очень сложно за один год все дороги привести в норматив»,— сказал господин Душко.

Как ранее сообщал мэр Ярославля Артем Молчанов, в Ярославле 78% дорог находятся в нормативном состоянии.

Алла Чижова