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Коммерсантъ FM
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В Новом Театре покажут спектакль об участниках СВО «Хорошие фото с поминок»

На сцене Нового Театра под руководством Эдуарда Боякова в марте 2025 года состоится премьера спектакля «Хорошие фото с поминок». Пьесу написала драматург Ольга Погодина-Кузмина по воспоминаниям участников специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба театра.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Главный герой пьесы — Николай, страдающий от фантомных болей после ампутации ноги пациент военного госпиталя. Узнав о смерти в бою близкого друга, он, будучи до СВО специалистом в сфере ритуальных услуг, берется организовать тому похороны, «достойные настоящего героя». Только после похорон, организации которых мешают бюрократы и коммерсанты, у Николая проходят фантомные боли. Автор пьесы сохранила имена прототипов главных персонажей.

«Мне бы хотелось, чтобы в спектакле было больше юмора и абсурда, потому что наша жизнь сегодня полна самых странных и дурацких поворотов. А юмор спасает душу от уныния — самого скучного из всех грехов!» — рассказала госпожа Погодина-Кузмина.

Главную роль в спектакле исполнит актер Павел Устинов. Он стал известен в 2019 году как фигурант «московского дела», а в 2022 году был мобилизован и участвовал в спецоперации. «Любой приобретенный личный опыт в разных схожих ситуациях помогает актеру более достоверно передавать эмоции и ощущения персонажа. Мой личный опыт участия в СВО очень насыщенный, было много всего и хорошего, и плохого, и трагичного»,— поделился актер.

В 2019 году господина Устинова приговорили к трем с половиной годам за применение насилия в отношении представителя власти на акции оппозиции в Москве. Судья отказался смотреть видео задержания актера, на котором, как настаивала защита, «отчетливо видно, что Павел Устинов не оказывал сопротивления при задержании». После широкой общественной кампании в защиту актера суд заменил приговор одним годом условно.

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