Из отдаленных территорий Югры запустят дополнительные авиарейсы в Тюмень
Авиакомпания Utair запустит дополнительные рейсы из отдаленных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Березовского района Руслан Александров.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Дополнительные рейсы по маршруту Игрим — Тюмень — Игрим запустят с 21 ноября. Они будут летать каждую неделю по четвергам. Рейсы по маршруту Березово — Тюмень — Березово запустят с 25 ноября (еженедельно по понедельникам).
По словам господина Александрова, такое расписание утверждено до конца 2024 года. Точное время вылетов станет известно с 17 ноября 2024.