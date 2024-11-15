Из отдаленных территорий Югры запустят дополнительные авиарейсы в Тюмень

Авиакомпания Utair запустит дополнительные рейсы из отдаленных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Березовского района Руслан Александров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дополнительные рейсы по маршруту Игрим — Тюмень — Игрим запустят с 21 ноября. Они будут летать каждую неделю по четвергам. Рейсы по маршруту Березово — Тюмень — Березово запустят с 25 ноября (еженедельно по понедельникам).

По словам господина Александрова, такое расписание утверждено до конца 2024 года. Точное время вылетов станет известно с 17 ноября 2024.

Полина Хабарова