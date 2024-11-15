В Сочи обсудили итоги работы «Водоканала»

В Сочи обсудили масштабную модернизацию системы водоснабжения. Совещание по развитию инженерных коммуникаций курорта провел глава города Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Лазаревском районе в 2024 году реконструировали четыре участка магистральных водоводов протяженностью 2,6 км в поселках Головинка, Вардане и Лоо. Также построили резервуары чистой воды для насосных станций «Шаумян» и «Сергей-Поле».

Реконструкция насосной станции «Курортологии» в Хостинском районе повысила надежность водоснабжения для 100 тыс. горожан. На улице Целинной восстановили и увеличили вдвое мощность канализационной станции, пострадавшей от оползня.

В Адлерском районе проложили 500 м новых водопроводных сетей и обновили резервуар питьевой воды в Красной Поляне. Хостинский район получил более 5 км новых сетей водоснабжения и водоотведения по улицам Искры, Володарского и Ясногорской.

«Необходимо продолжать совершенствовать работу диспетчерской службы и колл-центра предприятия. На все нештатные ситуации нужно реагировать максимально оперативно, а жители должны быть в курсе всех этапов ремонта и модернизации объектов»,— отметил господин Прошунин.

Десять диспетчеров Водоканала круглосуточно принимают обращения горожан по телефону и в социальных сетях. На дежурстве постоянно находятся более 20 мобильных бригад для проведения аварийно-восстановительных работ.

Вячеслав Рыжков