Возле ТРЦ Veer Mall за 92,5 млн рублей построят улицу Южную Широтную

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга планируют построить ул. Южную Широтную. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, она расположится на участке от Проспекта Космонавтов до ул. Меридиональной (с 2019 наименование изменено на Льва Люльева). Начальная стоимость торгов составляет 92,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тендер был опубликован сегодня, 15 ноября. Заявки будут приниматься до 2 декабря. Согласно документации, объект расположен на территории ЖК «Изумрудный бор». При разработке проекта подрядчику необходимо будет учесть создание велодорожек.

Полина Хабарова