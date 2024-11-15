Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как случайное стечение обстоятельств или недосмотр персонала может сделать посещение расслабляющих процедур «незабываемым» опытом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Сезон отпусков не за горами, и многие, особенно те, кто отправится в Азию, мечтают не только о хорошем пляже и море, но и о прекрасном спа. Действительно, азиатские страны славятся своими массажами и прочими процедурами красоты и полного расслабления. Но бывают и исключения, причем даже в самых великолепных и дорогих отелях. Иногда это какое-то упущение тех, кто составлял спа-программы, в других же случаях — просто непредвиденная случайность. Я вам расскажу о своих странных, даже немножко страшных опытах в прекрасных, выдающихся спа.

Однажды в великолепном Four Seasons на Ко Самуи мы с подругой пошли на массаж камнями. Спа там расположен внутри красивых джунглей: маленькие домики с сундуками перед ними. На такой сундук надо садиться, снимать обувь и дальше уже идет омовение ног и сама процедура. Все бы ничего, но когда я села снимать свои босоножки, я увидела, что на меня в изумлении смотрит жаба, при этом не двигаясь. Дальше жаба начала очень странно конвульсировать. Когда я заглянула поглубже под сундук, я обнаружила там маленькую кобру, которая уже парализовала жабу своим ядом, а утащить под сундук не могла. Осталось только порадоваться, что жаба была у сундука раньше, чем мои ноги. Это случайность, которая может произойти, но меня искренне поразила реакция персонала, который сказал, что «это просто маленькая кобра», хотя я представляла, что после такого отель должен был предложить мне бесплатный годовой абонемент в этот спа. Но все же это случайность.

А вот в другой раз на Бали, который славится прекрасными массажами и спа-процедурами, в отеле Karma Kandara я ушла в приятную негу массажа, закрыла глаза, практически заснула и вдруг почувствовала странный запах — лака для ногтей. И осознала, что пока один специалист делает мне массаж, вторая барышня пытается накрасить мне ногти. Причем, как вы понимаете, во время массажа это невозможно сделать нормально. При этом в описании массажа ничего об этом странном маникюре написано не было. Мораль, наверное, в том, что даже в самых лучших отелях надо не просто читать описание процедуры, которую вы выбираете, но и подробно расспрашивать, что вам будут делать, а то вдруг к вашей идеальной процедуре прилагается какой-нибудь странный маникюр.