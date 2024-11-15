«Россети Тюмень» направили 300 млн на повышение надежности электроснабжения Салехарда

«Россети Тюмень» закончили комплекс плановых мероприятий на линиях электропередачи 220 кВ «Надым – Салехард-1» и «Надым – Салехард-2» в Ямало-Ненецком автономном округе. Воздушные линии обеспечивают электроэнергией столицу региона, где живет около 50 тысяч человек. На проведение работ компания направила почти 300 млн рублей.



Специалисты установили на линейных объектах 2 тысячи гасителей вибрации и 220 изолирующих распорок, а также заменили 5,3 километра грозозащитного троса и 12 тысяч изоляторов. Чтобы повысить наблюдаемость в рамках опытной эксплуатации, энергетики смонтировали на опорах ЛЭП системы дистанционной диагностики и онлайн-мониторинга гололедной обстановки. Линию «Надым – Салехард-1», помимо этого, оснастили устройствами возбуждения колебаний для сброса гололедно-изморозевых и инеевых отложений.

В рамках инвестпрограммы системообразующего электросетевого предприятия продолжается реконструкция питающих магистралей. Чтобы возвести на пучинистых почвах резервную высоковольтную ЛЭП, сотрудники уже забили 320 свай и установили 36 металлических опор массой около 3,5 тонны каждая. Остальные конструкции смонтируют после полного промерзания грунта. Общая стоимость проекта по повышению надежности транспорта энергоресурса в Салехард превысит 4,6 млрд рублей.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергокомплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к прохождению зимнего периода. При проведении работ специалисты используют технические решения, адаптированные к особенностям северного региона: порывы ветра на Ямале могут превышать 30 м/с, а на элементах ЛЭП образуется снежная наледь, толщина которой достигает 25 см. Технические мероприятия минимизируют риск возникновения нештатных ситуаций при опасных климатических воздействиях.

АО «Россети Тюмень»