В Ярославской области насмерть сбили 5-летнюю девочку

В Некрасовском районе утром 15 ноября автомобиль насмерть сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Авария произошла в деревне Овсяники. Как считают в прокуратуре, 40-летний водитель ехал выше допустимой скорости и совершил наезд на выбежавшую на дорогу девочку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль»,— уточнили в ведомстве.

Алла Чижова