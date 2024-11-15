В Уфе без холодной воды сегодня остались 26 жилых дома

В Уфе холодную воду отключили в 23 многоквартирных и трех частных жилых домах. Как сообщает пресс-служба "Уфаводоканала", из-за ликвидации утечки из колодца на улице Рабкоров отключен водопровод в домах 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3. Кроме этого, без водоснабжения остались дома 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 по улице Степана Кувыкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На Магистральной улице ликвидируют утечку из под земли. Без холодного водоснабжения многоэтажки 27, 27/1, 27/2 на Магистральной, и три частных дома ( 3, 5, 7) в Альшеевском переулке.

На Айской улице из-за утечки отключена водопроводная линия. Без холодной воды остались пять многоэтажных дома (58, 60, 60/1, 62, 64).

Венера Хисамова