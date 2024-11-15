Ришат Сакаев переизбран председателем Электропрофсоюза РБ ВЭП

4 ноября в Уфе состоялась отчетно-выборная конференция Электропрофсоюза РБ ВЭП. На ней присутствовал 61 делегат из всех первичных профсоюзных организаций, включая группу компаний АО «БЭСК».

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Одним из основных итогов конференции стало переизбрание на пять лет действующего председателя Электропрофсоюза РБ ВЭП Ришата Сакаева.

Ришат Рифхатович Сакаев родился 6 ноября 1961 года. С 1999 по 2005 годы работал в Центральных электрических сетях ООО «Башкирэнерго», с 2005 по 2011 годы — директором базы отдыха «Павловка». Также занимал руководящие должности в ООО ЛОЦ «Энергетик» и хоккейном клубе «Торос». Председателем Электропрофсоюза РБ ВЭП является с 2022 года.

ООО «Башкирэнерго»