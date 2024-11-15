Ришат Сакаев переизбран председателем Электропрофсоюза РБ ВЭП
4 ноября в Уфе состоялась отчетно-выборная конференция Электропрофсоюза РБ ВЭП. На ней присутствовал 61 делегат из всех первичных профсоюзных организаций, включая группу компаний АО «БЭСК».
Одним из основных итогов конференции стало переизбрание на пять лет действующего председателя Электропрофсоюза РБ ВЭП Ришата Сакаева.
Ришат Рифхатович Сакаев родился 6 ноября 1961 года. С 1999 по 2005 годы работал в Центральных электрических сетях ООО «Башкирэнерго», с 2005 по 2011 годы — директором базы отдыха «Павловка». Также занимал руководящие должности в ООО ЛОЦ «Энергетик» и хоккейном клубе «Торос». Председателем Электропрофсоюза РБ ВЭП является с 2022 года.
ООО «Башкирэнерго»
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