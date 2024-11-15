АО «БЭСК» вошло в число лучших работодателей России

Башкирская электросетевая компания вошла в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes. В этом рейтинге социальной эффективности расположились 167 лучших отечественных компаний, разделенных на четыре группы: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Все метрики, по которым оценивали компании, распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». АО «БЭСК» по метрике «Корпоративное управление» удостоено «платины», по «Экологии» — «золота» и по «Сотрудникам и обществу» — «серебра». По общему итогу компания вошла в группу «золото». При подведении итогов экспертное жюри учитывало 19 основных критериев — от работы с сотрудниками и социального пакета до рационального использования ресурсов и прозрачности корпоративного управления.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Комментируя событие, член правления — директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская отметила самые существенные моменты: «В октябре текущего года мы вошли в десятку лучших электросетевых компаний России по социальной эффективности. Это еще раз подтверждает достижения АО «БЭСК» в области устойчивого развития, являющиеся результатом слаженной работы всей управленческой команды компании, и создает хороший задел для дальнейшего развития производственного и человеческого потенциала».

Помимо АО «БЭСК, в федеральный рейтинг лучших работодателей также вошли ПАО АФК «Система» (группа «золото»), ПАО «МТС» (группа «платина»), Ozon (группа «золото»), Sitronics Group (группа «золото»), ПАО «Сегежа Групп» (группа «золото»), Биннофарм Групп (группа «серебро»), АО «Группа компаний "Медси "» (группа «серебро»).

ООО «Башкирэнерго»