В Нижнекамске двух экс-полицейских осудили за взятки и превышение полномочий

В Нижнекамске суд приговорил двух бывших сотрудников полиции к лишению свободы за превышение должностных полномочий и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Два экс-полицейских признаны виновными в получении взяток и применении насилия к задержанным.

Суд установил, что в марте 2023 года они задержали троих мужчин и, используя физическую силу и специальные средства, пытались выбить признательные показания. В мае того же года они получили взятку в размере 1,2 миллиона рублей от знакомой, обещая прекратить уголовное дело. Позже, летом, они попытались снова получить миллион рублей за закрытие дела, но были задержаны.

Кроме того, один из обвиняемых также получил 5 тысяч рублей от знакомого для избегания административной ответственности.

Суд назначил одному из обвиняемых 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, второму — 3 года и 9 месяцев. Оба лишены права занимать должности в органах внутренних дел в течение двух лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Анар Зейналов