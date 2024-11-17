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Коммерсантъ FM
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Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя номинальная цена предложения (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%)
Ноябрь 2023 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 За месяц За год
Москва 342,7 377,7 383,9 1,60% 12%
Санкт-Петербург 252,2 256,9 258,9 0,80% 3%
Казань 205 230,8 232,9 0,90% 14%
Нижний Новгород 182,6 196,8 205,6 4,50% 13%
Краснодар 168,8 163,2 166,5 2,00% –1%
Екатеринбург 141,4 160 161,4 0,90% 14%
Уфа 130,7 157,8 159,3 1,00% 22%
Новосибирск 148,4 156,7 159,1 1,50% 7%
Ростов-на-Дону 132,2 146,9 151,5 3,10% 15%
Красноярск 139 144 145,5 1,00% 5%
Пермь 123,2 141,9 143,7 1,30% 17%
Челябинск 131,9 144,2 143,2 –0,70% 9%
Омск 138,3 142 138,7 –2,30% 0%
Волгоград 115,7 134,1 136,3 1,60% 18%
Самара 107,7 133,9 134,7 0,60% 25%
Воронеж 106,5 122,3 124 1,40% 16%
Московская область 179,9 187,8 190,3 1,30% 6%
Ленинградская область 148,3 156,7 158 0,80% 7%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

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