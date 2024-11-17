Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя номинальная цена предложения (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Ноябрь 2023
|Октябрь 2024
|Ноябрь 2024
|За месяц
|За год
|Москва
|342,7
|377,7
|383,9
|1,60%
|12%
|Санкт-Петербург
|252,2
|256,9
|258,9
|0,80%
|3%
|Казань
|205
|230,8
|232,9
|0,90%
|14%
|Нижний Новгород
|182,6
|196,8
|205,6
|4,50%
|13%
|Краснодар
|168,8
|163,2
|166,5
|2,00%
|–1%
|Екатеринбург
|141,4
|160
|161,4
|0,90%
|14%
|Уфа
|130,7
|157,8
|159,3
|1,00%
|22%
|Новосибирск
|148,4
|156,7
|159,1
|1,50%
|7%
|Ростов-на-Дону
|132,2
|146,9
|151,5
|3,10%
|15%
|Красноярск
|139
|144
|145,5
|1,00%
|5%
|Пермь
|123,2
|141,9
|143,7
|1,30%
|17%
|Челябинск
|131,9
|144,2
|143,2
|–0,70%
|9%
|Омск
|138,3
|142
|138,7
|–2,30%
|0%
|Волгоград
|115,7
|134,1
|136,3
|1,60%
|18%
|Самара
|107,7
|133,9
|134,7
|0,60%
|25%
|Воронеж
|106,5
|122,3
|124
|1,40%
|16%
|Московская область
|179,9
|187,8
|190,3
|1,30%
|6%
|Ленинградская область
|148,3
|156,7
|158
|0,80%
|7%