В Казани продают DeLorean из фильма «Назад в будущее» за 10 млн руб.

В Казани выставили на продажу автомобиль DeLorean DMC-12, известный по культовой трилогии «Назад в будущее». Машина 1982 года выпуска оценена в 10 млн руб. Информация об этом появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Продавец отметил, что это единственный экземпляр в России, который был собран специально под проект и стилизован под «машину времени» из фильма режиссера Роберта Земекиса. Пробег 42-летнего спорткара составляет всего 7,8 тыс. километров, а сам автомобиль находится в рабочем состоянии.

DeLorean DMC-12 выпускался в Северной Ирландии для американской компании DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год. После съемок в фильме первый экземпляр машины, созданный специально для трилогии, стал экспонатом музея Universal Studios Hollywood. Позже он был восстановлен и передан в Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе.

Анар Зейналов