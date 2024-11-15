Работодатели расставляют приоритеты

У зумеров больше шансов занять руководящую позицию, чем у поколения Х. Такой тренд на рынке найма заметили опрошенные “Ъ FM” рекрутеры, но пока речь об управленцах среднего звена. Хотя эйджизм и запрещен Трудовым кодексом, работодатели стали чаще обращать внимание на возраст соискателей. Сложнее всего якобы тем из них, кому сейчас за 50. Инновационный бизнес делает ставку на молодых руководителей, но при этом не готов полностью доверить им компанию. Как меняется стиль управления? И чего хотят руководители нового поколения? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

40+ — универсальный возраст для топ-менеджера: есть еще силы и здоровье, желание роста и запас времени для этого. Поэтому представителей из поколения Х, как утверждают собеседники “Ъ FM”, все чаще ищут собственники бизнеса. Только вот 40-летних на всех не хватает. А спрос на руководителей среднего и высшего звена только за девять месяцев этого года вырос на 14%, говорится в совместном исследовании HH.ru и компании ПЭК. Чаще всего молодых управленцев ищет финансовый, страховой и IT-cектор, розничная торговля, EdTech-компании, консалтинг и медиа. У такого найма есть положительные и отрицательные стороны, заметила управляющий партнер компании «Лаборатория карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова: «Молодое поколение с другими стандартами принятия решений не боится экспериментировать и предпочитает более открытую коммуникацию.

С другой стороны, становится меньше долгосрочного планирования, это создает очень большое количество рисков для бизнеса. В этом случае, скорее, топ-менеджерская команда больше воспринимается не как стратегия, а как операционные исполнители.

Может быть большой масштаб и бюджеты, но при этом конечное решение будет на стороне собственника. И тогда заметна другая проблема, когда владельцы начинают каждые полгода-год менять топ-команды. Последние полтора года десятки и сотни таких, наверное, примеров видим, когда целыми командами снимают руководителей и ищут новых».

В таких случаях бизнес готов пересмотреть возрастную планку, причем нередко в обе стороны. Исключение — промышленный сектор, пояснил управляющий партнер сети Transearch International Станислав Алексеев: «30 лет — это всегда риск, если мы говорим о топ-менеджере. Нет достаточно ни жизненного, ни управленческого опыта. В этом возрасте люди чаще всего склонны принимать более резкие кадровые и не только решения. По классике во всех "тяжелых" индустриях — машиностроение, строительство, нефтянка, как правило, нужны руководители 50+, там важно иметь этот именно возрастной авторитет. А там, где больше востребованы моменты инновации, быстрые перемены — IT, потребительский сектор, — управленцев в 40-45 лет старались поменять на более молодых даже в западных компаниях. Фарминдустрия в этом отношении более нейтральная».

Рекрутеры все чаще замечают противостояние топов разных поколений. «Иксы» опытнее, но менее креативны. Зумеров интересует карьерный рост через развитие самой компании, а только потом зарплата. И они, как замечают хедхантеры, вовсе не держатся за место и чаще меняют работу, в среднем раз в полтора-два года, если нет перспектив. А вот тем, кому за 50, более постоянны, но при найме не скрывают, что хотят больше денег. И что бы ни говорили о трендах, выбор сейчас ограничен, подчеркнула управляющий партнер агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова:

«На рынке нет людей. Можно ли играть с омоложением? Можно, если ты можешь себе позволить ожидать кандидата.

Бизнес, который развивается, не стоит на месте, не может находиться без руководителей на ключевых позициях более нескольких месяцев, это критично. Если раньше мы слышали запросы на топ-менеджеров до 40 лет, то в какой-то момент клиенты стали говорить и о 45+, а в последний раз мне сказали: "Давайте хотя бы до 70"».

Кадровый голод будет только нарастать при убывающем проценте трудоспособного населения. Сейчас в стране трудоустроено 74,1 млн граждан. По данным Высшей школы экономики, уже к 2030 году численность рабочей силы в России снизится почти на 2 млн человек. К тому времени зумерам уже будет под 40, и они составят костяк топ-менеджмента. Так что есть еще время набраться опыта у поколения Х и даже беби-бумеров.

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