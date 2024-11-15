Прокуратура недовольна скоростью строительства школы в Абзелиловском районе

По данным прокурорской проверки, строительство средней общеобразовательной школы с детским садом в селе Аскарово в рамках реализации национального проекта «Демография» ведется с отставанием от графика, а эффективность является низкой, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Исполняющий обязанности прокурора республики Евгений Бендовский, который прибыл в район, где представил нового прокурора Виталия Архаткина, объявил руководителю подрядной организации предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Олег Вахитов