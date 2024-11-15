Во взятке в Переславле обвиняется экс-кандидат на пост мэра

Арестованным по обвинению в получении взятки сотрудником администрации Переславля-Залесского оказался начальник управления экономики Павел Семенов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Семенов

Фото: администрация Переславля-Залесского Павел Семенов

Фото: администрация Переславля-Залесского

Чиновника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в крупном размере). Суд избрал Павлу Семенову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 января 2025 года.

До 2021 года Павел Семенов работал в более высокой должности — заместителя главы округа. В 2021 году, уже в должности начальника управления, он являлся кандидатом на пост главы городского округа Переславль-Залесский. Однако тогда депутаты городской думы избрали Ирину Строкинову, за Семенова не было отдано ни одного голоса.

В 2022 году Павел Семенов был назначен так называемым инвестиционным уполномоченным от Переславль-Залесского городского округа. Статус был введен региональным правительством для взаимодействия с потенциальными инвесторами. Награжден почетной грамотой губернатора Ярославской области.

Антон Голицын