Переславского чиновника арестовали по обвинению во взятке

В Переславле-Залесском задержали одного из руководителей администрации. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области и УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Следствие считает, что обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя деньги, чтобы чиновник не привлек его к административной ответственности за уличную торговлю в неположенных местах.

«Чиновник за денежное вознаграждение не составлял протоколы об административных правонарушениях и не привлекал к административной ответственности предпринимателя за выявленные в ходе проверки нарушения правил торговли»,— пояснили в пресс-службе УФСБ.

Обвиняемого задержали сотрудники областного УФСБ и СУ СК «в результате оперативной разработки». По ходатайству следователя чиновника арестовал Кировский районный суд Ярославля, у него дома прошли обыски.

Алла Чижова