В Челябинской области объем выданной ипотеки сократился на 28% за месяц

Банки Челябинской области в октябре 2024 года выдали 1,73 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 5,22 млрд руб. По сравнению с сентябрем показатели сократились на 17% и 28% соответственно. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер ипотечного кредита в октябре уменьшился на 13% в сравнении с сентябрем, до 3,02 млн руб. Срок выплаты займа сократился с 240 до 234 месяцев.

В целом по России за октябрь банки оформили 71,18 тыс. ипотек на сумму 279,53 млрд руб., что также меньше 14% и 22% соответственно, чем в сентябре. Средний размер жилищного займа сократился за месяц на 10%, примерно до 3,95 млн руб., а срок — с 261 до 255 месяцев.