Гарик Сукачев, Мари Краймбрери и спектакль «Мастер и Маргарита»

На концертных площадках Екатеринбурга выступят Гарик Сукачев, Мари Краймбрери, Ирина Круг, а также зрители смогут услышать софт-рок баллады в исполнении оркестра «Модерн». В музеях можно посетить выставки «Кнопка и модернизм», новый зал «Рок-андеграунд» и лекцию Натальи Зубаревич. В театрах — стать зрителями спектаклей «Маленький принц», «Мастер и Маргарита» и «Иисус Христос — суперзвезда». А в кино — посмотреть фильм «Бабушкин внучек» под живую музыку. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарик Сукачев

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Гарик Сукачев

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Концерты

В «Екатеринбург-Экспо» 16 ноября выступит Гарик Сукачев. Зрители смогут посмотреть на перформансы «хулиганствующего пролетария и старого солдата, не знающего слов любви», он пользуется популярностью и у тех, кто осязал его творчество «вживую», и у ценителей «олдскульной эстетики», взращенных на этом музыкальном наследии. Он известен по таким песням, как «Моя бабушка курит трубку», «За окошком месяц май», «Напои меня водою», «Дорожная», «Ольга», «Знаю я, есть края» и другим. Стоимость билета на концерт — от 1,5 тыс. руб.

В Свердловской государственной детской филармонии 17 ноября пройдет концерт за столиками «Осенние краски». Гармония осени заключается в сочетании противоположностей. Петр Чайковский любил «серенькие деньки» и начало осени, а для Сергея Прокофьева осень — это резкие порывы ветра, срывающего с деревьев их яркие наряды и заставляющего съежиться от холода. В программе прозвучат произведения Чайковского, Прокофьева «Вариации феи Осени», балет «Золушка», а также Александра Глазунова — «Осень», балет «Времена года». Стоимость билета — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Мари Краймбрери

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Мари Краймбрери

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В «Екатеринбург-Экспо» 17 ноября состоится концерт Мари Краймбрери, ставшей кумиром нового поколения. Исполнительница рушит стереотипы своей покоряющей сердца музыкой: от поп-хитов «Мне так хорошо» и «Океан» до коллаборации с Димой Биланом, Гуфом и HammAli, от хулиганской «Палево» до проникновенных «Пряталась в ванной», Amore и жизнеутверждающей «Нравится жить». Стоимость билета — от 1,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец, композитор Дмитрий Маликов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Певец, композитор Дмитрий Маликов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В кино-концертном театре (ККТ) «Космос» 19 ноября выступит Дмитрий Маликов. В 2023 года певец отпраздновал 35-летие творческой деятельности. Он предстает в разных амплуа: эстрадные песни, фортепианные концерты, постановка спектаклей, участие в качестве ведущего в телепрограммах, наставничество хора. Дмитрий Маликов известен по таким песням, как «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далекая», «Нет, ты не для меня», «Моя, моя», «За туманами» и многим другим. Стоимость билета на концерт — от 1,8 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 20 ноября с концертом «"Unplugged". Вечер софт-рок баллад» выступит оркестр «Модерн». Музыканты сыграют рок-хиты таких групп и исполнителей, как Rolling stones, Mr.Big, Fleetwood Mac, Scorpions, Elvis Presley, Everly Brothers, Nirvana,Queen и других. Специальным гостем концерта станет Макс Юдин. Дирижер оркестра — Алексей Доркин, аранжировки Антона Леонтьева. Стоимость билета на концерт — от 1,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Евгений Григорьев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Певец Евгений Григорьев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 20 ноября выступит певец Жека (Евгений Григорьев). В 2024 году исполняется 25 лет, как автор и исполнитель Евгений Григорьев впервые вышел на большую сцену под этим псевдонимом. Тогда же в 1999 году был записан дебютный альбом «Сосны кедры». К этому событию исполнитель подготовил новую программу «25 лет на сцене», состоящую из лучших песен. Стоимость билета на концерт — от 1,5 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 21 ноября состоится открытие фестиваля «Лабиринты Шнитке», в рамках которого зрители услышат «Реквием» и виолончельный концерт. Композитор Альфред Шнитке написал этот концерт после очередного инсульта, причем непонятно — дописал ли он только финал или создал все произведение целиком. Сам Шнитке говорил, что музыка была продиктована ему сверху. После этого он прожил еще 12 лет, но считал, что лучше финала этого концерта больше ничего не создал. В программе концерта — «Концерт № 1 для виолончели с оркестром» и «Реквием из Музыки к драме Шиллера "Дон Карлос"». Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Ирина Круг (в центре)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Певица Ирина Круг (в центре)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В «Екатеринбург-Экспо» 22 ноября выступит Ирина Круг. Певица, словно заигрывая с различными жанрами, остается верна одному из них — шансону. На предстоящем концерте она исполнит как новые песни: «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», — так и уже ставшие легендарными: «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз» и другие. Стоимость билета на концерт — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотопроект петербургского фотографа и художника Андрея Чежина «Кнопка и модернизм» из коллекции Центра визуальной культуры Bеton в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ)

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фотопроект петербургского фотографа и художника Андрея Чежина «Кнопка и модернизм» из коллекции Центра визуальной культуры Bеton в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ)

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Выставки

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 2 ноября открылась фотовыставка «Кнопка и модернизм» Андрея Чежина. Фотопроект продолжает традицию сотрудничества ЕМИИ и московского Центра визуальной культуры Bton. Андрей Чежин — российский фотограф, практикующий с 1982 года. В своем творчестве художник часто применяет мультиэкспозицию и фотомонтаж, а цифровому методу печати предпочитает аналоговый с преимущественно монохромной цветовой гаммой. В ряде работ художник использует частичное тонирование химическими составами, которые привносят оттенок сепии и позволяют добиться различных визуальных эффектов, близких по духу оригинальной графике. В фотовыставке представлено 61 фотоснимок и три тематических объекта из собрания Bton.Выставка продолжит работу д 8 января 2025 года, стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый зал Музея Андеграунда, посвященный рок-музыке позднего СССР

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Новый зал Музея Андеграунда, посвященный рок-музыке позднего СССР

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда с 14 ноября работает новый зал «Рок-андеграунд», целиком посвященное рок-музыке позднего СССР. На экспозиции гости смогут окунуться в студийный быт легендарных советских групп, услышать музыку золотой эпохи раннего русского рока и увидеть важные музыкальные артефакты времен рок-клубов и катушечных магнитофонов. Стоимость полного билета — 400 руб.

В «Синара Центре» 16 ноября пройдет экскурсия по зданию архитектуры ансамбля XIX века. Сейчас «Синара Центр» — это не только галерея современного искусства и трансформируемые залы под любые форматы мероприятий. Но здание скрывает истории, о которых знают не все горожане. Например, здесь когда-то располагался госпиталь Верх-Исетского завода, а в советское время — городская поликлиника и травмпункт. В рамках экскурсии слушателям также предстоит короткая прогулка по двору «Синара Центра». Стоимость полного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Зубаревич

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Наталья Зубаревич

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В атриуме Ельцин-центра 16 ноября пройдет лекция Натальи Зубаревич «Регионы России в новых экономических условиях». После кризисного спада 2022 года темпы восстановления экономики российских регионов варьируются. Бюджетный импульс и усилия бизнеса по созданию запасов оборудования и комплектующих предотвратили спад инвестиций. Еще один драйвер экономического роста — потребление населения, выросшее вследствие ускоренного роста зарплат и потребительского кредитования. Однако уже с II квартала 2024 года рост основных социально-экономических показателей замедлился, а в большинстве регионов добывающей промышленности и вовсе начался спад, как и в крупнейших регионах по объему жилищного строительства. Об этих процессах расскажет доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ, главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич. Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации.

В Музее андеграунда 20 ноября состоится «Час винила» Алексея Коршуна под названием «Мэрилин Мэнсон — пришелец из иных миров или шок-рокер?». Эксплуатируя образ андрогина-пришельца, Мэрилин Мэнсон сначала заслужил звание кумира подростков-неформалов, затем достиг статуса любимца глянцевых журналов и модных домов, но в какой-то момент стал считаться самой одиозной личностью в мире селебрити. Как и почему это произошло слушатели узнают во время встречи. Полностью на виниловой пластинке прозвучит альбом Мэрилина Мэнсона «Heaven Upside Down». Стоимость полного входного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

В Центре современной драматургии 16 ноября покажут новый спектакль «Маленький принц» режиссера Ярославны Шастиной. Произведение драматурга Антуана де Сент-Экзюпери — взрослая сказка. «Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит»,- говорится в начале книги. Стоимость билета на спектакль — 1,5 тыс. руб.

На сцене Дворца культуры железнодорожников 16 ноября труппа «Новый классический балет» (руководитель — Михаил Михайлов) представит балет Петра Чайковского «Лебединое озеро. Коллектив, основанный в 2011 году, сохраняет традиции русского классического балета, применяя новые концепции в танце со всего мира, пробуя необычные решения и пути. Танцоры — выпускники Московской государственной академии хореографии, Академии русского балета имени Вагановой, хореографических училищ Перми, Уфы, Воронежа и других. Стоимость билета на балет — от 1,2 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 19 ноября покажут спектакль «Мастер и Маргарита» режиссера-постановщика Анатолия Добрынина. С помощью постановки и игры актеров зрители как будто переносятся в Москву 1930-х годов с ее бытом, красками, запахом, доносами и «черными марусями». Но главные в этой истории — Мастер и Маргарита с их любовью, которая «выскочила ... как из-под земли выскакивает убийца в переулке» и поразила, как «молния» и «финский нож». Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 20 лет. Он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 20 ноября состоится показ рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в исполнении артистов Санкт-Петербургского театра «Рок-опера». Премьера рок-оперы состоялась в феврале 1990 года на сцене ДК имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. «Иисус Христос-суперзвезда» — одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера». Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от его традиционного прочтения — она ближе к Священному Писанию. Несмотря на свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, авторы постановки постарались рассказать о том, что составляет основную тревогу наших дней: без любви, без сострадания душа человека неизбежно деградирует. В спектакле заняты ведущие артисты театра: Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, Александр Кавин, Татьяна Ворончихина и другие. Стоимость билета на рок-оперу — 2,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В джаз-клубе EverJazz 19 состоится показ комедии «Бабушкин внучек» американского режиссера Фреда С. Ньюмейера с Гарольдом Ллойдом в главной роли. Сюжет фильма не замысловат и наивен, при этом не лишен очарования. Однажды бабушка дарит любимому внуку Гарольду «амулет бесстрашия», который навсегда меняет его жизнь. Музыкальное оформление к фильму создадут пианист Вадим Гладких, саксофонист Федор Теринов и перкуссионист Никита Горбатенко. Стоимость билета — 600 руб.

Подготовила Анастасия Таначева