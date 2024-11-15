В Челябинске УФАС завело дело на застройщика ЖК «Шишкин лес»

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело в отношении застройщика жилого комплекса «Шишкин лес». В рекламе с предложением купить квартиру в кредит важная информация указывалась мелким шрифтом, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На рекламу, размещавшуюся на одном из сайтов региональных новостей, пожаловался местный житель. В материале содержится информация о том, что в ЖК «Шишкин» «действует семейная ипотека под 4,6% годовых на весь срок кредита».

Согласно законодательству, вступившему в силу в прошлом году, до информации о процентной ставке должны быть указаны диапазоны значений полной стоимости кредита. Кроме того, эта сумма должна размещаться шрифтом, размер которого не меньше шрифта процентной ставки.

В рекламе ЖК «Шишкин лес» диапазоны значений полной стоимости кредита были прописаны после процентной ставки и меньшим шрифтом, чем информация о ставках.

В отношении рекламодателя — ООО «Специализированный застройщик “А74”» Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Заседание комиссии назначено на 19 ноября.