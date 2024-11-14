В Ярославской области увеличится число проекционных пешеходных переходов

В Ярославской области до конца года оборудуют более 20 проекционных пешеходных переходов. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным областного правительства, такие переходы сделали уже на участках трасс в Красных Ткачах, селах Новое и Глебово, Ярославле, Переславле-Залесском и Угличе. Сейчас ведутся работы в Рыбинске и ищут подрядчика для одного объекта в областной столице. Как подчеркнул губернатор Михаил Евраев, рядом с проекционной разметкой устанавливают камеры видеонаблюдения, за которыми следит «Ярдорслужба».

Кроме того, под контролем профильного министерства ярославского правительства на региональных трассах установили девять мигающих светофоров, которые предупреждают о нерегулируемом пешеходном переходе.

«Проекционная разметка не заменяет традиционную, а дополняет ее. Она особенно эффективна в темное время суток, позволяет водителям лучше видеть пешеходов. Пристальное внимание уделяем обустройству таких переходов на нерегулируемых участках, рядом с учебными заведениями и социальными учреждениями»,— прокомментировал глава региона.

На региональных дорогах проекционные «пешеходники» размещают с 2021 года. В местах их установки уже наблюдается снижение аварийности.

Алла Чижова