Перепланировку согласуют без суда

Россиянам разрешат узаконить самовольную перепланировку без суда, пока это можно сделать только в Москве. Правительство же планирует распространить практику на все субъекты, пишут «Известия» со ссылкой на утвержденную дорожную карту. Как объяснили опрошенные “Ъ FM” юристы, сейчас уже проведенные работы, например снос ненесущей стены в квартире, одобряет межведомственная комиссия, но если она откажет, оспорить ее решение жители регионов могут только в суде. Без санкции комиссии изменения не получится зафиксировать в Росреестре, и квартиру, например, будет сложнее продать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Разногласия, как поясняют эксперты, как правило, возникают, если жилец провел серьезные инженерные работы, например, поменял газовую плиту на электрическую или поставил ванну вместо душевой. В Москве сейчас урегулировать такие споры можно вне суда, говорит адвокат, партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Татьяна Кормилицына: «И перепланировка, и переоборудование, а еще и реконструкция, например, надстройка мансардного этажа — все в принципе утверждается во внесудебном порядке и в Москве, и в регионах.

Другой вопрос, что, я так понимаю, переоборудование постфактум в Москве может пройти во внесудебном порядке. В регионах, если ты не получил согласие на переоборудование, то такой возможности нет. Но такого, что регионы дружно идут в суд по перепланировке, я не видела. Для этого должны быть безусловные основания, например, возведение камина или вынос отопительных приборов на объединенную лоджию, удаление межбалконного блока между комнатой и балконом, это все является нарушением.

Если отказывают узаконивании изменении, соответственно, возникает почва для судебного разбирательства. Назначается экспертиза, которая должна показать, что перепланировка не влечет вреда жизни и здоровью третьих лиц, не является проведенной с нарушением строительных норм и правил.

Например, расширение мокрой зоны на всех этажах, кроме первого, влияет на права третьих лиц, потому что зона затопления увеличивается, а на первом этаже над подвалом это не является нарушением. Наверное, инициатива хорошая. Суды — это время, деньги на представителей, на обязательную экспертизу. Другой вопрос: как это будет работать? Будет ли тот объем, который бы вышел в суд, действительно рассмотрен? То есть все равно мы в итоге выходим на судебное разбирательство».

Собеседники “Ъ FM” поясняют, что владельцы квартир в новостройках чаще, чем жители старого фонда согласуют перепланировки, то есть получают одобрение органов контроля заранее. При узаконивании уже выполненных работ нарушителю назначается административный штраф в 2-2,5 тыс. руб. В Москве в 2022-2023 годах по решению мэрии действовал мораторий на такие наказания, при этом смягчение регулирования отнюдь не побудило жителей столицы легализовывать самовольно проведенные перепланировки, отмечает член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин:

«Не так много людей этим воспользовались, потому что в целом сегодня эффективность жилищного надзора по контролю над переустройством очень слабая. Люди десятилетиями не узаконивают ничего, к ним никто не приходит. Если не происходит какого-то взрыва, пожара, обрушения, то особо никто и не узнает, что у человека что-то там неправильно, так как отменены периодические осмотры. Лет 15 назад каждые пять лет проводилась инвентаризация: граждане не могли совершать сделки по продаже или сдаче в аренду, пока у них красные линии, а красные линии возникали, если человек не допустил проверку.

Сегодня остались эти муниципальные предприятия, которые зарабатывают на выдаче копий документов. Системный контроль и надзор отсутствует, поэтому обязанности инвентаризировать нет. И даже при наличии красных линий люди спокойно, без всяких ограничений могут продавать недвижимость, сдавать в аренду. У нас в жилищной инспекции один человек на тысячи домов. Если вы даете пряник, но нет кнута, какая мотивация у людей?»

В 2024-м в Москве согласовали 9,4 тыс. перепланировок, половина из которых — ранее выполненные работы без разрешения. Тех же, кто не зарегистрировал самовольное переустройство, штрафуют. С начала года общая сумма санкций за такое нарушение составила более 1 млн руб.

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Елизавета Скобцова