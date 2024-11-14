Жителя Чувашии оштрафовали на 13 тысяч рублей за оскорбление соседки в переписке

53-летний житель села Яльчики заплатит штраф и компенсацию в размере 13 тыс. руб. за оскорбление соседки в переписке, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

По данным ведомства, мужчина в телефонной переписке унизил честь и достоинство женщины, высказавшись о ней в неприличной форме. Женщина обратилась в районную прокуратуру, и лингвистическая экспертиза подтвердила оскорбительный характер сообщения.

Суд оштрафовал мужчину на 3 тыс. руб. за административное правонарушение по статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Также в интересах пострадавшей прокуратура подала иск о взыскании компенсации за моральный ущерб. Решением суда в ее пользу взыскано 10 тыс. руб.

Анар Зейналов