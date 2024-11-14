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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Жители городов России хорошо осведомлены об альтернативных способах оплаты в магазинах, помимо банковской карты и наличных. Как показало новое исследование аналитического центра НАФИ, так или иначе с ними знакомо подавляющее большинство опрошенных — 95%. Наиболее известна оплата по QR-коду, которая на слуху у 86% потребителей. Когда-либо оплачивали покупки таким способом 53% опрошенных. По данным опроса, россиянам важны персонифицированные предложения в момент покупки. Более 80% хотели бы видеть сумму получаемого кешбэка, остаток денег на счетах, а также персонализированные предложения. Сейчас на рынке реализуются одновременно два решения по единому платежному QR-коду — от консорциума банков, который создали «Сбер», Альфа-банк и Т-Банк, и от НСПК.

Акции Lulu, которая управляет одной из крупнейших сетей гипермаркетов на Ближнем Востоке, падают после IPO в Абу-Даби. Это размещение привлекло более $1,7 млрд, став самым большим в ОАЭ в этом году, пишет Bloomberg. Книги заявок на IPO на Ближнем Востоке переподписываются в сотни раз, но не всегда такой ажиотаж переходит в спрос на вторичном рынке, когда начинаются торги акциями на бирже, пишет Forbes со ссылкой на экспертов.

Группа нынешних и бывших сотрудников мирового лидера по производству чипов, тайваньской компании TSMC, подала на него в суд. Как сообщает Forbes, они обвиняют компанию в «антиамериканской дискриминации», которая обернулась, по их версии, вытеснением американских рабочих в США в пользу тайваньских сотрудников. TSMC пока не комментировала коллективный иск, указав только на приверженность идее равноправия при трудоустройстве.

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