На СВО ушел бывший гендиректор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов

На СВО ушел бывший генеральный директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов, обвиняемый в присвоении 12 гостевых домов предприятия с прилегающими к ним участками (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Игорь Бушманов. «По моему ходатайству дальнейшее производство по уголовному делу Ленинским райсудом Уфы с 13 ноября приостановлено, мера пресечения отменена»,— заявил он.

По словам господина Бушманова, Айрат Каримов служил в ВС СССР в звании сержанта. Контракт с Минобороны РФ его подзащитный заключил на год. На СВО он будет служить рядовым военнослужащим, сказал адвокат, добавив, что «взвешенное» решение господина Каримова «никак не связано с обстоятельствами рассматриваемого дела».

Как сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело в отношении Айрата Каримова рассматривалось с начала октября. Следствие оценивало ущерб ГНС в 180 млн руб. Подсудимый вину не признал.

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Венера Хисамова, Уфа