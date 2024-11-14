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Жительницу Югры отправили в колонию за попытку поджога урны с бюллетенями

Когалымский городской суд приговорил местную жительницу к 1 году и 2 месяцам колонии-поселения за попытку поджога урны с бюллетенями во время выборов президента России в марте 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, 15 марта женщина, находясь на избирательном участке в здании школы, попыталась поджечь урну с избирательными бюллетенями. В результате произошло возгорание и повреждение имущества учреждения. Отмечается, что действовала подсудимая согласно договоренности с неустановленными лицами.

Подсудимая признана виновной по пп. «а», «в» ч.2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательной комиссии, с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Полина Хабарова

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