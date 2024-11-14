В Баймакском районе сменился глава администрации

Совет депутатов Баймакского района единогласно выбрал новым главой администрации Азамата Идрисова. Контракт с ним заключен на четыре года.

Азамат Идрисов родился в 1979 году в Кугарчинском районе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юрист». До назначения возглавлял отдел торговли и услуг департамента экономического развития в правительстве Башкирии, а также был представителем регионального кабмина на территории ЛНР.

Предыдущий глава администрации Фанис Аминев (занимал должность с 2018 года) в конце сентября сложил полномочия в связи с истечением срока контракта. В день назначения нового главы администрации указом Радия Хабирова Фанис Аминев награжден медалью «За трудовую доблесть», сообщила пресс-служба администрации.

В начале 2024 года Баймакский районный суд вынес в отношении господина Аминева частное определение за отсутствие профилактической работы в противодействии экстремизму.

Идэль Гумеров