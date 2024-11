Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, каким получился первый гаджет с гибким дисплеем от китайского производителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Infinix Фото: Infinix

Вслед за коллегами по холдингу бренд Infinix представил свой первый смартфон с гибким дисплеем в форм-факторе раскладушки Zero Flip. Мне пока не довелось протестировать модель компании Tecno — Phantom V Flip2, но внешне и по характеристикам это близнецы-братья, которых разлучили по разным вендорам. Габариты аппаратов совпадают до миллиметров: 170, 73 и 7 в разложенном состоянии; 87, 73 и 16 — в сложенном, а вес отличается на 1 гр. в пользу детища Infinix.

Его разработчики в качестве основного экрана выбрали версию LTPO AMOLED-дисплея с диагональю 6,9 дюйма, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц. Точно такие же характеристики есть и в раскладушке Tecno. Удивительное цитирование касается и внешнего экрана: технология AMOLED, разрешение 1056х1066 точек, диагональ 3,64 дюйма с защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus 2. Так что полагаю, что если я успел протестировать Infinix Zero Flip, то уже во многом знаком со вторым поколением раскладушек семейства Phantom V.

Хочу отметить внушительный для форм-фактора размер внешнего экрана. По ощущениям это один из самых, если не самый большой дисплей. Создатели даже наделили его поддержкой частоты 120 Гц. Не очень пока понятно, зачем, но если дополнительная плавность изображения не отъедает батарейку, то пусть будет. Кстати, режим всегда включенного экрана был бы полезнее. Но одновременно с этим понятно, что вендор только начинает свой путь в категории и собирает каталог необходимых изменений.

Под довольно симпатичным и приятным в своей эргономике корпусе инженеры разместили процессор Mediatek Dimensity 8020, вариацию памяти 8 ГБ + 256 ГБ либо 8 ГБ + 512 ГБ. Завершает парад совпадений емкость батареи в 4720 мАч и наличие быстрой зарядки мощностью до 70 Вт.

Для фото и видео в Infinix Zero Flip есть пара основных 50 МП камер и 50 МП же для фронтальной съемки. Тут у Infinix Zero Flip собственный набор настроек и сенсоров, который, я полагаю, адаптирован к софту, точнее, оригинальной оболочке смартфона — XOS 14.5. Мне понравилось, как аппарат справляется с фотографией и видео, но с важной оговоркой, учитывая форм-фактор модели. В сравнении со всеми смартфонами вообще появились бы придирки, особенно принимая во внимание стоимость Infinix Zero Flip в 79990 руб.