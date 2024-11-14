В центре Екатеринбурга рядом с УрФУ планируют построить 28-этажный дом

На ул. Малышева, 123 в Екатеринбурге рядом с главным корпусом УрФУ планируют построить 28-этажный жилой дом с подземной автостоянкой, следует из документов государственной историко-культурной экспертизы.

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Территорию обследовали на наличие объектов культурного наследия. Экспертиза показал, что их на данной площадке нет и проводить строительные работы разрешается. «Обследуемый участок предназначен под строительство жилого дома общей надземной этажностью 28 этажей (из них 26 этажей – жилой фонд, 2 этажа – коммерческий фонд) с подземной стоянкой под зданием (-1 этаж)»,– указано в документах.

Археологическое обследование земельного участка проводилось в октябре по заказу специализированного застройщика «Философия Идеалистов». Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, гендиректором компании является Егор Воронов, ему же принадлежит 24,75%. В равных долях учредителями компании также являются Игорь Буров, Владимир Борисов, Акоб Карапетян. 1% принадлежит березовской ООО СК «Жилинвестстрой» Егора Воронова.

Согласно документам, на обследуемой территории находятся здания и строения ПАО «Ростелеком», здания АТС (одно из них кирпичное трехэтажное), мастерские и гараж.

Мария Игнатова