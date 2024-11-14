Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о рисках, которым подвергаются ювелиры, работающие с тестерами для проверки натурального происхождения камня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Прекрасная статья вышла на профессиональном ювелирном ресурсе Rapaport. Посвящена она ручным тестерам бриллиантов и их потенциальной опасности для здоровья. Что это за тестеры? Такие тестеры помогают отличить алмазы природного происхождения от лабораторно выращенных по методам CVD и HPHT. А в чем же опасность? Опасения вызывают ручные детекторы синтетических алмазов, использующие открытый ультрафиолетовый свет (UVC), который, по мнению экспертов, может вызывать раздражение и старение кожи, а также рак.

Как комментирует в статье Норман Клейман, доцент, директор учебного курса по радиационной безопасности и лаборатории по исследованию радиации глаз и окружающей среды школы при Колумбийском университете: «Диапазон UVC составляет от 199 нанометров до 300 нанометров, что является частью электромагнитного диапазона длин волн. Он способен повреждать клетки и... вызывать повреждения ДНК, что приводит к мутациям и потенциально может привести к раку. Но все это вопрос вероятности. Вопрос в том, как долго, как много, как часто вы подвергаетесь воздействию и чему вы подвергаетесь».

Но не стоит слишком переживать. Вероятность рака кожи тут на одном уровне с соляриями или ультрафиолетовыми лампами в маникюрных салонах. Но есть разница в том, что люди, использующие другие виды подобных ламп, не прикладывают их непосредственно к коже. А вот в случае ручных детекторов это случается постоянно, особенно если человек отсматривает меле.

Автор статьи Леа Мейрович также попросила Клеймана проверить несколько приборов. И как выяснила команда Клеймана, пороговый показатель достигается примерно за семь секунд. То есть больше семи секунд в день этот прибор использовать не рекомендуется без риска для рака кожи. Что такое семь секунд? Это примерно семь раз проверить бриллиант, потому что одно измерение занимает около секунды. При этом, как говорят другие комментаторы в статье, они знают дилеров, которые пользуются такими приборами по 100 раз в день.