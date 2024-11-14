В Татарстане выявили нарушения при капремонте моста через Казанку

Прокуратура Высокогорского района выявила нарушения при капитальном ремонте моста через реку Казанка на автодороге «Ташлы-Ковали — Сосновка — поселок ж.-д. разъезд Бирюли». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Установлено, что капремонт моста провели с нарушением требований качества. Контракт на выполнение работ заключили Главтатдортранс и компания Мосты РТ. Прокуратура выявила недостатки в покрытии бетонных осей опоры моста. Подрядчик не устранил дефекты в рамках гарантийного обслуживания. Также сообщается, что Главтатдортранс должным образом не контролировал гарантийное обслуживание.

Прокурор Высокогорского района внес представления в адрес руководителей организаций. Одного из должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения были устранены.

Диана Соловьёва