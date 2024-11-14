В Нижнекамске выявили 55 тыс. кв. метров испорченных земель

В Нижнекамске в водоохранной зоне реки Иныш выявили серьезные нарушения. С земель площадью 55 тыс. кв. м сняли и переместили плодородный слой почвы. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Нарушения выявили инспекторы Закамского управления Минэкологии. Работы по перемещению плодородного слоя почвы проводили на участке, относящемся к землям лесного фонда. Материалы направили в Министерство лесного хозяйства Татарстана.

Также по результатам исследования воды в реке Иныш зафиксировано превышение допустимых концентраций по:

фенолу — в 30 раз;

марганцу — в 20 раз;

цинку — в 15 раз;

меди — в 3,2 раза;

формальдегиду — в 3,3 раза;

биохимическому потреблению кислорода (БПК) — в 3,1 раза;

сульфатам — в 3,2 раза.

Диана Соловьёва