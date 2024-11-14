В Минфине Башкирии объяснили разницу бюджетных доходов с другими регионами ПФО

Более низкие поступления в бюджет по сравнению с Татарстаном, Пермским краем, Удмуртией, Самарской и Нижегородской областями объясняются меньшими федеральными трансфертами, сообщила исполняющая обязанности министра финансов Светлана Малинская, отвечая на вопросы на заседании комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая. Вопрос о том, не окажут ли сравнительно низкие поступления в бюджет влияние на экономическое положение республики в конце 2024 года и начале 2025 года, задал депутат Рустем Ахмадинуров.

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«По собственным налоговым и неналоговым поступлениям мы идем на уровне запланированного. Отличаемся только по предоставлению федеральной финансовой помощи»,— ответила госпожа Малинская.

Она пояснила, что, например, Оренбургская область, получила больше федеральных средств на выплат пострадавшим от наводнения гражданам. Также Светлана Малинская сообщила, что на поступлениях в бюджет Башкирии сказалась отмена института консолидированной группы налогоплательщиков — до этого бюджет республики получал на несколько миллиардов рублей больше.

По данным Росстата, в январе—августе в бюджет Башкирии поступило 276,8 млрд руб. Доходы бюджета Татарстана превысили 1 трлн руб., Пермского края — 976,2 млрд руб., Самарской, Оренбургской и Нижегородской областей — 788,8 млрд, 606 млрд и 413,3 млрд руб. соответственно , Удмуртии — 344,3 млн руб.

Наталья Балыкова