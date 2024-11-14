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С миасской компании взыскали 1,3 млн рублей за падение рабочего в шахту лифта

Суды двух инстанций обязали ООО «Союзлифтмонтаж — Миасс» выплатить травмированному на производстве работнику и его семье компенсацию морального вреда в размере 1,3 млн руб. Иск в интересах горожан направила прокуратура Миасса, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Несчастный случай произошел в декабре 2023 года. Техник-монтажник компании «Союзлифтмонтаж» при выполнении работ на строительном объекте упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа и получил тяжелые травмы. В результате расследования несчастного случая была установлена неудовлетворительная организация работ, а в действиях самого пострадавшего грубой неосторожности не выявлено.

Долгое время монтажник находился в больнице, полностью его здоровье не восстановилось до сих пор. Нравственные страдания из-за утраты здоровья близким человеком, требующим постоянного ухода, также испытали супруга и двое детей пострадавшего.

Миасский городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с работодателя в пользу работника компенсацию морального вреда в сумме 1 млн руб., его семьи — 300 тыс. руб.

«Союзлифтмонтаж — Миасс» обжаловал решение, но Челябинский областной суд оставил его без изменения. Прокуратура контролирует исполнение судебного акта.

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