Зарубежные СМИ: Как может быть урегулирован украинский конфликт?

Приоритетом для Украины станут гарантии безопасности, а не освобождение территорий. Во время возможных переговоров с Россией, вопрос безопасности Киев вынесет на первый план, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. Тема раздела территорий также важна, но она будет стоять на втором месте. При этом на прошлой неделе Владимир Зеленский заявлял, что метод Трампа, которым тот собирается воспользоваться, чтобы быстро решить конфликт, означает для Украины потери. Какие варианты урегулирования возможны? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Дискуссия об условиях переговоров обострилась после победы Дональда Трампа, который продвигает ускоренную версию достижения мира. Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили The New York Times, что фундаментом, на который будет опираться Киев в вопросах урегулирования конфликта, станут гарантии соблюдения режима прекращения огня. Территориальные границы важны, но второстепенно. Следом идут другие ключевые факторы: ширина демилитаризированной зоны и потенциал к экономическому восстановлению страны, добавляет издание.

План скорого завершения конфликта от Трампа Владимир Зеленский критиковал, называя «прекрасной моделью для России». Как напоминает The Wall Street Journal, новый американский сценарий включает в себя заморозку линии фронта и отказ Украины от вступления в НАТО как минимум на ближайшие 20 лет, взамен США продолжают поставлять Киеву вооружение.

СМИ ожидают, что урегулирование конфликта будет обсуждаться на предстоящем саммите G20 в Бразилии. По информации Bloomberg, некоторые союзники Украины попытаются оказать давление на Китай, обратив его внимание на тесное сотрудничество России и Северной Кореи. Собеседники издания полагают, что эти взаимоотношения могут подвергнуть угрозе безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что США введут дополнительные санкции против Северной Кореи в ближайшее время.

Однако Пекин пока хранит молчание по поводу активности Пхеньяна, резюмирует Politico.

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