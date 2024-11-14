На Каме в Набережных Челнах выявили аварийный плавкран без документов

Камская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации плавкрана на реке Каме. У судовладельца не оказалось необходимых документов, а судно признали негодным к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что коммерческая организация в Набережных Челнах использовала плавкран без обязательных судовых документов. Техническое освидетельствование судна подтвердило его аварийное состояние, что создавало угрозу для экипажа и безопасности движения на водных путях. По итогам проверки Ространснадзор привлек к административной ответственности должностное лицо компании-судовладельца. Ему назначили штраф в размере 20 тыс. руб. по статье 14.43 КоАП РФ за нарушение технических регламентов.

После вмешательства прокуратуры аварийное судно выведено из эксплуатации.

Анар Зейналов