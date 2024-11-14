Директора строительной фирмы осудят после травмы девочки на спортивной площадке

Руководитель строительной фирмы в Казани «Спектр» предстанет перед судом после получения травмы девочкой на спортивной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Татарстана.

По версии следствия, директор «Спектра» заключил договор подряда на профилактические осмотры и ремонт придомовых территорий в Московском районе Казани. Руководитель организации нарушил условия договора и не организовал обслуживание спортивного комплекса на ул. Химиков. В результате своевременно не обнаружили, что на стойках комплекса нет заглушек. Спортивный комплекс продолжали использовать в неисправном состоянии.

В апреле 2023 года на спортивной площадке играла девочка. Несовершеннолетняя хотела достать ключи, упавшие в открытую стойку. Девочка не удержалась и повисла на застрявшей в стойке руке. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва