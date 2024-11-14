Главе СК РФ доложат о гибели мужчины от ожогов из-за прорыва труб в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела о смерти мужчины в Казани от многочисленных ожогов. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

В комментариях в приемной председателя Александра Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась жительница Казани. Женщина не согласна с ходом установления обстоятельств смерти своего отца. Местная жительница сообщила, что в октябре 2024 года в квартире мужчины по ул. Бирюзовой произошел прорыв изношенных труб горячего водоснабжения. Пострадавший получил ожоги, от которых скончался.

Женщина полагает, что сотрудники управляющей компании ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по содержанию коммуникационных сетей, что привело к трагедии.

В СУ СК России по Татарстану расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СК республики Валерия Липского доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва