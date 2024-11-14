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После гибели жительницы Магнитогорска во время родов возбудили уголовное дело

Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели матери и ребенка во время родов в больнице Магнитогорска по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, 12 ноября в одной из больниц Магнитогорска во время своевременных родов погибла 29-летняя местная жительница и ее ребенок. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.

Виталина Ярховска

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