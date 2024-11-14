Верховный суд Татарстана на 13 лет осудил женщину за убийство 7 родственников

Верховный Суд Татарстан признал жительницу Тукаевского района Ильмиру Гарданову виновной в убийстве 7 родственников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Осужденной назначили 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничение свободы на 1 год. Гособвинение запрашивало для женщины 13 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничение свободы на 2 года.

Дело Ильмиры Гардановой рассматривал суд присяжных, который признал подсудимую виновной. Женщину обвиняли в умышленном поджоге дома, который повлек смерть 7 человек. В пожаре скончались мать, брат, муж и дети обвиняемой от 4 до 10 лет.

Диана Соловьёва