Компенсацию за взрыв бытового газа в Уфе получили собственники десяти квартир

Собственники десяти квартир в доме 13/1 на улице Ладыгина в Уфе получили денежные компенсации за поврежденное имущество в результате взрыва бытового газа, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии. Владельцы еще 20 пострадавших квартир получат выплаты в ближайшее время. «В настоящее время ведется оформление соответствующих документов для оплаты»,— уточнили в пресс-службе.

По информации мэрии, в ремонте нуждаются три квартиры и подъезд. «Согласно экспертному заключению профильной организации первый и второй подъезды дома № 13/1 по улице Ладыгина признаны работоспособными, третий — ограниченно работоспособный»,— сообщили в мэрии Уфы.

Взвыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажки произошел 13 октября. Хозяин квартиры, в которой произошло ЧП, был арестован. Ему инкриминировали попытку убийства общеопасным способом и умышленное повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). По версии следствия, на преступление подозреваемый решился из-за неприязни к соседу.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев пообещал выплатить по 20 тыс. руб. каждому пострадавшему.

Венера Хисамова