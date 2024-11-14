Суд взыскал 11 млн за сгоревшее в ДТП с бензовозом имущество

Ярославский районный суд решил взыскать с транспортной компании и Ярославской ЦРБ 11 млн руб. в пользу местной жительницы, имущество которой сгорело в результате аварии бензовоза и машины скорой помощи в деревне Воробино. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 30 августа 2022 года на трассе Ярославль — Кострома в результате столкновения бензовоза и машины скорой помощи погибли два водителя и два фельдшера. Также огонь, вспыхнувший после разлива топлива, уничтожил два жилых дома, баню, хозпостройку, теплицы, все документы и вещи и повредил машину.

В суд обратилась Наталья Демина, являвшаяся владельцем уничтоженного имущества, с иском о возмещении ущерба, так как выплаченных правительством области и по страховке средств оказалось недостаточно. Ответчиком выступали ООО «КТК—Ярославль» (работодатель водителя бензовоза) и «Ярославская ЦРБ».

«Оценив представленные в подтверждение размера причиненного ущерба доказательства, Ярославский районный суд принял решение удовлетворить исковые требования Натальи Деминой частично, и взыскал солидарно с ООО «КТК-Ярославль» и Государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Ярославская центральная районная больница» в пользу истца денежные средства в размере 11 млн руб.»,— сообщили в суде.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что суд прекратил уголовное дело, возбужденное по факту ДТП, из-за смерти водителя бензовоза, который был обвиняемым.

Алла Чижова