Мэрия Уфы закупает остановочные павильоны за 8,5 млн рублей

Управление транспорта и связи администрации Уфы на пяти аукционах выберет поставщиков 22 остановочных павильонов, сообщается на сайте госзакупок. Сумма начальных цен контрактов составляет 8,5 млн руб. Итоги торгов планируется подвести 20 и 22 ноября.

Цена одного павильона варьируется от 110,5 тыс. руб. до 4,2 млн руб. за «умную» остановку с обогревом, которую необходимо установить на остановке «Гостиный двор» на улице Ленина до 25 декабря.

Остальные павильоны разместят до 20 декабря на остановках «УЗМПИ», «Республиканский экономический лицей», «Улица Дзержинского», «Ателье мод», «Автовокзал Южный» и других.

В августе управление заключило контракт на поставку остановочных павильонов со стерлитамакским ООО «Зодас» за 1,7 млн руб. при начальной цене 2,1 млн руб.

Майя Иванова