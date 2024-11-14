В Сатке будут судить машиниста тепловоза, причинившего ущерб в 20 млн рублей

Уральская транспортная прокуратура направила в Саткинский городской суд суд уголовное дело в отношении машиниста тепловоза о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Из-за действий сотрудника был причинен ущерб в размере 20 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в феврале 2024 года машинист тепловоза в состоянии алкогольного опьянения проехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожной станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги. Транспорт столкнулся с движущимся подвижным составом, ущерб составил 20 млн руб.

Виталина Ярховска