В Башкирии уровень зарплаты ниже российского объяснили планами предприятий

В Башкирии отставание средней зарплаты от общероссийской объяснили ограниченными возможностями предприятий. Как сообщил замминистра экономического развития региона Айрат Фахретдинов на заседании комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму республиканского парламента, в 2024 году в среднем зарплата в Башкирии достигнет 68,7 тыс. руб., в целом по стране — 88,3 тыс. руб. В 2025 году показатели вырастут до 74,5 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. Как следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития, в 2027 году средняя зарплата в республике составит 84,9 тыс., в России — 119,3 тыс. руб.

Отвечая на вопрос председателя комитета Алексея Шмелева об уровне зарплаты в республике, господин Фахретдинов объяснил скромные цифры ожиданиями и возможностями предприятий. Регулирование показателя бюджетными инструментами «в меньшей степени возможно», отметил он.

«Прогнозные ожидания формируются с учетом планов предприятий, исходя из их возможностей и потребностей в кадрах»,— сказал замглавы регионального минэкономразвития.

Кроме этого, добавил он, на прогнозный показатель влияет более высокий процент жителей сельской местности, официальные доходы которых ниже. В Башкирии численность сельского населения в полтора раза выше, чем в целом по стране, пояснил Айрат Фахретдинов.

Наталья Балыкова