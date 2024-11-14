Рост заболеваемости гриппом в Челябинской области ожидается в декабре

В Челябинской области активизация вируса гриппа ожидается в декабре. По состоянию на 11 ноября, в регионе прививки против заболевания поставили более 1,3 млн человек, в том числе 400 тыс. детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«В настоящее время в области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена в основном циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции»,— отметили в Роспотребнадзоре.

Челябинцев призывают не откладывать вакцинацию против гриппа, потому что на выработку устойчивого иммунитета нужен как минимум месяц.