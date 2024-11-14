С января авиакомпания «Ямал» будет чаще летать по маршруту Салехард — Москва

Авиакомпания «Ямал» увеличит частоту рейсов по маршруту Салехард — Москва. Как сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, с января можно будет прилететь не только в Домодедово, но и в Шереметьево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yamal.aero Фото: yamal.aero

Со следующего года авиакомпания изменит расписание рейсов из Салехарда и Нового Уренгоя в Горно-Алтайск. «Из-за низкого интереса пассажиров и экономической нецелесообразности рейсы по этому маршруту будут приостановлены, чтобы усилить более популярные направления»,— сказано в сообщении.

В августе авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы по направлениям Тюмень — Салехард — Тюмень, а также Москва (Домодедово) — Салехард — Москва.

Полина Хабарова